Корпорація Apple оголосила, що інвестує в США $430 млрд за п'ять років до 2026 року. Крім іншого, компанія побудує новий великий кампус.

Про це пише Bloomberg.

За даними агентства, це на 20% більше, ніж було заплановано раніше. Свій трирічний інвестплан 2018 року на $350 млрд компанія також перевиконає.

Кампус в Північній Кароліні обійдеться більш ніж в $1 млрд і дозволить створити 3 тисячі робочих місць. Всього в США компанія найме додатково 20 тисяч працівників.

Нагадаємо, у 2024 році Аpple планує почати виробництво електрокарів.