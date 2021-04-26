Росія оголосила персоною нон грата співробітника посольства України в Москві (оновлено)

Співробітник посольства України в Росії оголошений персоною нон грата і має покинути територію країни до кінця дня 30 квітня.

Про це повідомляється на офіційному сайті МЗС РФ.

"У зв'язку з недружніми діями української сторони, яка 19 квітня ц.р. оголосила «persona non grata» співробітника Посольства Російської Федерації в Києві, і на основі принципу взаємності за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом, «persona non grata» оголошений співробітник Посольства України в Росії. Йому запропоновано покинути територію Російської Федерації до кінця дня 30 квітня ц.р", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідна вербальна нота сьогодні була направлена посольству України в Москві

"Українська сторона попереджена, що в разі продовження ворожих дій проти співробітників російських дипломатичних і консульських представництв в Україні на основі взаємності будуть робитися додаткові заходи щодо персоналу українських Посольства, генеральних консульств і консульств в Росії", - додали в російському міністерстві.

Спікер МЗС України Олег Ніколенко у коментарі LB.ua назвав висилку посла черговою провокацією російської сторони проти співробітників українських дипломатичних установ в Росії.

"Оголошення дипломата посольства України в Москві «persona non grata» позбавлене логіки, не має під собою жодних причин. Таке рішення лише підтверджує обраний РФ курс на подальше загострення з Україною. Відповідь нашої держави на цю провокацію не забариться. Найближчим часом МЗС оголосить за принципом взаємності про висилку російського дипломата з території України", - наголосив він.

Нагадаємо, співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації затримали в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України Олександра Сосонюка "за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ". У МЗС Росії через інцидент викликали тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила.

Україна у відповідь на це вислала старшого дипломата посольства Росії в Києві. 21 квітня він поїхав з України.

Потім ФСБ Росії звинуватила Сосонюка в тому, що він нібито хотів "купити закриті бази даних росіян", зокрема щодо кримінальних справ. МЗС Росії звинуватив українського консула в тому, що він нібито хотів придбати інформацію для "підготовки політичних репресій" проти українців з подвійним громадянством.

У МЗС України назвали затримання консула заздалегідь спланованою спецоперацією. Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що Сосонюк зустрівся в ресторані зі своєю знайомою, яка раптово почала діставати якісь незрозумілі матеріали.

Сосонюк продовжить роботу в МЗСу Києві.