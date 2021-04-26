Велика Британія запровадила санкції щодо 14 росіян через корупцію

Санкції введені відносно 22 осіб, причетних до широко відомих корупційних справ в Росії, Південній Африці, Південному Судані та Латинській Америці.

Великобританія ввела санкції проти 22 осіб, в тому числі 14 громадян Росії, причетних до серйозної міжнародної корупції.

Про це повідомляє МЗС Великобританії.

Згідно із заявою, санкції введені відносно 22 осіб, причетних до широко відомих корупційних справ в Росії, Південній Африці, Південному Судані та Латинській Америці.

До списку санкцій потрапили 14 росіян, зокрема Павло Карпов, Олена Хіміна, Дмитро Клюєв, Артем Кузнєцов, Юлія Майорова, Андрій Павлов, Ольга Степанова та Олег Уржумцев. Вони є фігурантами "списку Магнітського" Євросоюзу.

Станіслав Гордієвський, Геннадій Плаксін, Владлен Степанов, Віктор Маркелов, В'ячеслав Хлєбніков і Олексій Шешеня, які також підпали під санкції Великобританії, раніше були внесені до списку санкцій Мінфіну США.

Фігурантам списку заборонені грошові перекази через британські банки, а також в'їзд на територію королівства.

Про санкції Великобританії в рамках нового режиму глобальної боротьби з корупцією оголосив Міністр закордонних справ Домінік Рааб. Раніше міністр обіцяв припинити практику використання корумпованих особами британської юрисдикції в якості місця для зберігання брудних грошей.

Нагадаємо, раніше Україна попросила західних союзників підготувати нові санкції проти Росії на випадок нової агресії. Зокрема покаранням за напад могло б стати відключення РФ від системи міжнародних міжбанківських платежів SWIFT.