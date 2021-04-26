МОЗ розробило регламент йодопрофілактики в разі радіаційної аварії, - Ляшко

Міністерство охорони здоров’я розробило регламент щодо проведення йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії. Відповідний наказ МОЗ №408 16 квітня 2021 року було зареєстровано в Міністерстві юстиції.

Про це повідомив заступник голови МОЗ, головний санлікар України Віктор Ляшко.

Головний санітарний лікар зазначив, трагедія на Чорнобильській АЕС 35 років тому та коронавірус сьогодні показують важливість готовності до катаклізмів.

"При радіаційній аварії на ядерних установках може відбуватись викид радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище та значних кількостей радіоактивних ізотопів йоду. Для того щоб зменшити або відвернути радіаційне опромінення щитоподібної залози при таких аваріях Міністерство охорони здоров’я розробило Регламент щодо проведення йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії. Відповідний наказ Міністерства охорони здоров’я (№408) було 16 квітня 2021 року зареєстровано в Міністерстві юстиції", - написав він у фейсбуці.

Ляшко пояснив, що йодна профілактика належить до термінових заходів, спрямованих на запобігання негативного впливу ранньої фази радіаційної аварії. Вона полягає в застосуванні препаратів стабільного йоду впродовж перших шести годин після поглинання радіоактивних ізотопів йоду щитоподібною залозою.

За словами Ляшка, регламент пояснює, чому йод потрібно застосовувати саме протягом 6 годин, коли знижується ефективність йодної профілактики, який саме механізм захисту працює і в чому він полягає, а також пояснює, як забезпечити доступність до препаратів стабільного йоду.

Нагадаємо, 35 років тому, 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС сталася аварія - найбільша атомна катастрофа сучасності.

За результатами опитування, більшість українців досі вважають Чорнобильську АЕС небезпечною.