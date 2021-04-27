Бразилія відмовилася від російської вакцини проти ковіду "Спутнік V"

Регулятор контролю якості медпрепаратів вказав на ризики через відсутність інформації про безпеку, якість та ефективність препарату.

Влада Бразилії відмовилася від імпорту російської вакцини проти коронавірусу "Спутнік V".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що 26 квітня регулятор контролю якості медпрепаратів Anvisa вказав на ризики застосування препарату через відсутність інформації, що гарантує його безпеку, якість та ефективність.

Вирішальною проблемою, яку назвали у Anvisa, стала наявність аденовірусу у вакцині і побоювання, що він може відтворюватися. Регулятор назвав це "серйозним дефектом".

У Бразилії наразі зареєстровано 14,4 мільйона підтверджених випадків і майже 400 тисяч смертей від COVID-19. Це друга за величиною кількість летальних випадків у світі після США. За даними Міністерства охорони здоров’я, нині 27,3 мільйона людей в Бразилії (близько 13% населення) отримали одну дозу вакцини.

Зазначимо, що у квітні Індія опинилася на другій позиції у світі за кількістю випадків ковіду, обігнавши Бразилію.

Нагадаємо, "Спутнік V" був схвалений в декількох країнах світу. Це вакцина на основі аденовірусу людини, що викликає простуду. Вакцина перебуває на розгляді Європейського агентства з лікарських засобів. Угорщина вже почала використовувати її, попри відсутність схвалення від EMA. Словаччина теж замовила російську вакцину, але призупинила застосування, назвавши отриману партію такою, що не відповідає заявленим раніше критеріям.

В грудні минулого року Туреччина відмовилася від закупівлі "Sputnik V", оскільки в ході її розробки відсутня "хороша практика".

У лютому цього року один з найвідоміших медичних журналів The Lancet опублікував попередні результати третьої фази клінічних досліджень російської вакцини "Спутнік V". Повідомлялося, що ця розробка має 91,6% ефективності проти COVID-19. Чи зареєструють тепер "Спутнік V" у країнах ЄС, чи зможе вакцина потрапити в Україну і чи дійсно вона безпечна, читайте в матеріалі LB.ua "Російська вакцина від ковіду показала 91,6% ефективності. Чи дійсно це так?".