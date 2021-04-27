У травні держсекретар США Блінкен відвідає Україну, – CNN

"Цей візит може послабити занепокоєння щодо потенційного саміту між Байденом і Путіним".

Адміністрація президента США Джо Байдена готує візит до України у травні державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерела в уряді України.

"Цей візит може послабити занепокоєння [України] щодо потенційного саміту між Байденом і Путіним, що має відбутися цього літа після зустрічей президента з "Великою сімкою" та союзниками по НАТО. Той факт, що адміністрація Байдена направляє свого головного дипломата в Україну за кілька тижнів до ймовірного саміту, посилає чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує [Україну] та цінує її як союзника", - пише видання.

За словами джерела CNN, візит Блінкена до України також стане однією з можливостей обговорити майбутню зустріч Байдена та Володимира Зеленського.

Нагадаємо, у Кремлі раніше заявили, що перша зустріч Байдена і Путіна може відбутися влітку.

Байден прийшов до влади у січні 2021 року. У квітні в телефонній розмові з Путіним він запропонував зустрітися найближчими місяцями у третій країні. Цей дзвінок відбувся на фоні військової ескалації на кордонах України - Росія стягнула десятки тисяч військових, а російська пропаганда почала говорити про можливе вторгнення.

Свої майданчики вже запропонували Фінляндія, Австрія та Ісландія.

Востаннє президенти США і Росії зустрічалися у червні 2019 року. Тоді президентом США ще був Дональд Трамп.