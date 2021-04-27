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У США успішно запустили надважку ракету Delta IV Heavy із секретним вантажем Пентагону

Для конфігурації Heavy це вже 13-й запуск.

У США успішно запустили надважку ракету Delta IV Heavy із секретним вантажем Пентагону
Delta IV Heavy
Фото: twitter.com/ulalaunch

Американська компанія United Launch Alliance успішно вивела на проміжну орбіту супутник Національного управління військово-космічної розвідки США із секретним вантажем.

Про це повідомляє ULA.

Запуск місії NROL-82 здійснювався за допомогою надважкої ракети Delta IV Heavy. Для конфігурації Heavy це вже 13-й запуск.

Ця двоступенева одноразова ракета - найважча у сімействі Delta. Один її запуск обходиться в мінімум у $400 млн. Ракету називають "палаючою" через особливості її запуску.

Що саме виводила ракета у рамках NROL-82 невідомо. Однак, на сайтах і форумах любителів космосу припускають, що на орбіту вийшов 19-тонний розвідувальний супутник KH-11 (18) Kennen компанії Lockheed Martin, який буде робити знімки Землі. Передбачається, що оптика цих супутників з головним дзеркалом до 2,4 м в діаметрі дозволяє їм отримувати зображення поверхні Землі до приблизно 15 см на піксель.

Фото: NRO/Twitter

Фото: Sam Sun/Twitter

Нагадаємо, 6 лютого 2018 року американська компанія SpaceX запустила найпотужнішу ракету в світі з власним автомобілем бізнесмена Ілона Маска на борту.

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