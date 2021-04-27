Bellingcat назвав вибухи на військових складах у Чехії операцією ГРУ РФ проти України

Вибухи 2014 року на складах боєприпасів в Чехії були частиною довготривалої операції ГРУ, спрямованої на зменшення обороноздатності України.

Про це йдеться у розслідуванні Bellingcat.

Зазначається, що операція була розпочата влітку 2014 року після встановлення ГРУ контролю над розрізненими угрупованнями бойовиків на сході України. Місія, у якій брав участь елітний диверсійний підрозділ ГРУ (військова частина 29155), включала кілька суміжних операцій, серед яких були вибухи на складах Врбетице, замах на бизнесмена Еміліана Гебрева - керівника болгарської компанії EMCO, що продає зброю.

Крім того, диверсанти, ймовірно, стоять за одним із трьох вибухів на складах боєприпасів у Болгарії, що сталися у 2015 році.

Телефонні розмови, досліджені Bellingcat, свідчать, що декілька членів підрозділу 29155 активно спілкувалися з російськими військовими, розміщеними на Донбасі, а також з польовими командирами бойовиків, які воювали проти центральної влади у Києві в 2014 і 2015 роках.

Раніше компанія EMCO підтвердила, що наприкінці 2014 року поставляла боєприпаси до України. Своєю чергою джерела, близькі до українських військових закупівель, підтвердили, що ці поставки зіграли вирішальну роль у підвищенні обороноздатності ЗСУ.

На той час EMCO була однією з двох компаній країн ЄС, які спеціалізуються на виробництві новітніх боєприпасів, сумісних зі зброєю радянського виробництва. При цьому друга компанія повністю контролювалася росіянами.

Bellingcat зазначає, що російська розвідка в той час зверталася до торгівців зброєю, у яких були боєприпаси, сумісні з українською артилерією, пропонуючи викупити їхню продукцію за значно вищими цінами. Це робилося тільки для того, щоб боєприпаси не отримала Україна.

EMCO підтвердила, що Україна імпортувала боєприпаси в період з грудня 2014 року по лютий 2015 року на підставі контракту, підписаного 10 листопада 2014 року. Більша частина боєприпасів, зокрема 5 тисяч снарядів калібру 152 мм, була експортована до України в січні 2015 року. Остання поставка була здійснена 26 лютого 2015 року.

Після підписання мирної угоди у Мінську компанія нібито припинила дію угоди, загальна вартість якої становила понад 25 млн євро. При цьому Україні був проданий не весь законтрактований обсяг.

Нагадаємо, 17 квітня Чехія оголосила про висилку 18 російських дипломатів, які вважаються співробітниками російських спецслужб. Це пов'язано з тим, що у чеської влади є обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибуху складу з боєприпасами в селі Врбетіце на сході країни в жовтні 2014 року, в результаті якого загинули дві людини.

23 квітня один з колишніх міністрів оборони Болгарії закликав відновити розслідування причин вибухів на військових складах, які відбулися в 2014 році за нез'ясованих обставин.

25 квітня болгарський бізнесмен Омелян Гебрев підтвердив, що його компанія Emco в кінці 2014 року уклала контракти на постачання боєприпасів в Україну.