Україна запропонувала Чехії відправити до Києва висланих Росією дипломатів.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час розмови з Якубом Кулганеком, новим міністром закордонних справ Чехії, якого призначили на посаду 21 квітня.

"Найближчі друзі можуть покладатися на підтримку один одного в часи найбільших викликів. Українська сторона вітатиме направлення висланих із Москви чеських дипломатів до Києва, аби посилити дипломатичну присутність Чехії в Україні на благо розвитку відносин між нашими державами і народами", - цитує Кулебу пресслужба МЗС.

Кулганек подякував Україхні за підтримку і солідарність із Чеською Республікою на тлі дестабілізаційних дій Російської Федерації на її території. Він відзначив, що Кулеба був одним із перших іноземних міністрів закордонних справ, які заявили про підтримку Праги.

“Вияв солідарності в такий критичний для Чехії момент - приклад справжньої дружби. Ми ніколи цього не забудемо”, - сказав глава чеської дипломатії.

Міністри також поговорили про російську ескалацію на кордонах з Україною. Вони погодилися, що оголошений російською стороною відвід військ має бути підкріплений конкретними діями Москви для деескалації.

Кулганек також прийняв запрошення відвідати цьогоріч Україну з візитом.

Нагадаємо, що 17 квітня Чехія оголосила про висилку 18 російських дипломатів, які вважаються співробітниками російських спецслужб. Це пов'язано з тим, що у чеської влади є обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибуху складу з боєприпасами в селі Врбетіце на сході країни в жовтні 2014 року, в результаті якого загинули дві людини.

За неофіційною інформацією, вибух влаштували, щоб боєприпаси не продали Україні.

Росія, не дотримуючись принципу співмірності, вислала у відповідь 20 чеських дипломатів, в основному з політичного відділу.

Чехія після цього оголосила, що з Праги мають поїхати ще 70 співробітників посольства. В результаті кількість дипломатів і технічних службовців у обох посольствах зрівняється.

Чехія також закликала країн-членів Європейського Союзу та НАТО з проханням висилати з країни російських дипломатів, про яких відомо, що вони є співробітниками спецслужб.