Зеленський закликав змінити Мінські угоди і розширити нормандську четвірку

Президент Володимир Зеленський у інтерв'ю Financial Times закликав змінити Мінські угоди і розширити нормандську четвірку.

"Я беру участь у процесі, який було розроблено ще до мого приходу", - сказав Зеленський. На його думку, Мінські угоди недостатньо гнучкі і не відповідають сьогоднішній ситуації.

Він сказав, що бачить два виходи: або змінити їх, або відмовитися від них узагалі й прийняти якийсь інший формат мирного врегулювання. При цьому Зеленський закликав діяти швидко, тому що "ми щодня втрачаємо людей".

Президент України також запропонував "розширити і поглибити" нормандський формат мирних переговорів, до якого зараз у якості посередників між Україною і Росією залучено Францію та Німеччину. На його думку, "четвірка" могла б стати "сімкою" за рахунок США, Канади та Великобританії.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський ще у 2019 році говорив про бажання змінити 9-й пункт Мінських угод, де прописано питання повернення Україні контролю над кордоном між окупованими районами Донбасу і Росією.

В нинішній редакції Мінських угод йдеться, що контроль над кордоном Україна почне отримувати тільки після проведення виборів.

Росія категорично відмовляється від будь-яких, навіть косметичних змін Мінських угод. Президент Росії Володимир Путін пояснював, що зміна одного пункту може потягнути за собою зміну і інших. У зв'язку з цим він виключив можливість зміни Мінських угод.