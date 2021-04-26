Окупанти обстріляли Водяне зі 120-мм мінометів

За добу зафіксовано 12 порушень припинення вогню з боку проросійських бойовиків.

Протягом минулої доби, 25 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією бойовиків.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає, інформує пресцентр ООС.

Повідомляється, що поблизу Широкиного, Південного, Катеринівки, Троїцького, Новозванівки та Новгородського окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Неподалік Пісків російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших воїнів з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. У передмісті населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Із мінометів 120-го калібру відбувся обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Водяне", - повідомляють у ранковому зведенні.

Представників ОБСЄ було повідомлено через Українську сторону СЦКК про дії збройних формувань Російської Федерації.

Станом на 7:00 26 квітня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як повідомляли, в ОРДЛО проходять військові навчання російських найманців.