Понад 50 заарештованих кримських татар вивезли у Ростов-на-Дону, - адвокат

Переговори з обміну утримуваними особами між Україною і РФ на даний момент практично заморожені.

У російський Ростов-на-Дон з окупованого Криму вивезли вже понад 50 кримських татар, заарештованих і засуджених російською владою з релігійних і політичних мотивів.

Про це розповів адвокат Еміль Курбденов під час онлайн-зустрічі об'єднання "Кримська солідарність", - передають "Крим.Реалії".

"Десятки військових суддів, військові прокурори, шість прихованих свідків або навіть більше, експертизи, десятки томів кримінальних справ - це тільки те, що знаходиться сьогодні в Ростові-на-Дону, де вже понад 50 політв'язнів (з Криму, - ред.) в слідчих ізоляторах проходять через ці жорна військового суду... Більше 50 політв'язнів кримських татар, кримських мусульман, які перебувають під арештом", - розповів Курбедінов.

У лютому 2021 року уповноважена Верховної Ради Людмила Денисова повідомляла, що переговори з обміну утримуваними особами між Україною і Росією на даний момент практично заморожені через позицію російської влади.

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба вважає нову хвилю репресій проти кримських татар підставою для посилення санкцій проти Росії.