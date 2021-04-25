Кабмін хоче звільнити внутрішню авіацію від податків, - Шмигаль

Для цього необхідно внести зміни до чинного законодавства.

Кабінет міністрів планує звільнити авіаперевізників від оподаткування на внутрішньоукраїнські рейси.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

"Для активізації подорожей всередині країни ми плануємо звільнити авіаперевізників від оподаткування на такі маршрути. Цей крок сприятиме зменшенню витрат компаній і здешевленню авіаквитків на внутрішні рейси. Українці зі свого боку отримають більший доступ до швидких подорожей по країні", - написав Шмигаль у фейсбуці.

За його словами, для цього необхідно внести зміни до чинного законодавства.

"Це завдання вже поставлено перед міністерствами", - зазначив прем'єр.

Він повідомив, що також цього тижня в українському уряді обговорювалося питання інтенсифікації співпраці у сфері туризму з Туреччиною.

Нагадаємо, раніше Шмигаль доручив опрацювати шляхи активізації туризму між Україною та Туреччиною.