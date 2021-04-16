Авіаквитки зі знижкою до 35%. Premium підписка від E-Bilet: реальна економія на перельотах

Відомий онлайн-сервіс, e-bilet.com.ua якийспеціалізується на продажу і бронюванні авіаквитків, анонсував запуск Premium-підписки. Як стверджує адміністрація, будь-який бажаючий зможе заощадити до 400 гривень з одного квитка будь-якої авіакомпанії.

У чому полягає вигода для простих українців?

Власники підписки будуть отримувати знижки в межах 5-35%на авіаквитки по будь-яких напрямках. Вартість складає 990 гривень. У більшості випадків квиток туди і назад коштуватиме на 400 гривень дешевше. Таким чином, вже після третьої покупки підписка повністю окупиться.

Найбільш корисним даний варіант співпраці виявиться для тих, кому доводиться часто вдаватися до авіаподорожі. Сервіс E-Bilet надає знижки на квитки понад 700 авіакомпаній, які здійснюють регулярні рейси вбудь-якому напрямку. Термін дії підписки - рік з моменту покупки. Кількістьквитків, придбаних за знижкою, необмежено.

Як скористатися привілеєм?

Для використання знижок і спеціальних пропозицій по підписці буде потрібно лише оформити їїпридбання через особистий кабінет. Якщо користувач не має облікового запису насервісі, то оформити привілеї можна в момент придбання квитка: досить простододати підписку до замовлення.

Користувачеві зактивованою підпискою будуть автоматично надходити пропозиції зі зниженою ціною на регулярні рейси і рейси low-cost перевізників. Привілеї Premium-підписки сумуються з іншими бонусами, знижками і спеціальними пропозиціями сервісу.

Детальніше проціну, тарифи та умови підписки можна дізнатися на її офіційній сторінці.

Про сервіс E-Bilet.com.ua

E-Bilet -сайт, що надає можливість зручного бронювання і придбання квитків. Є проектом OOO«Туристичне агентство Парадиз», розташованого в Києві. Компанія почалапрацювати ще в 2001-му році і надає послуги з пошуку дешевих квитків на літак ізалізничний транспорт в усіх напрямках. На сайті є понад 500 регулярних і 200 low-cost перевізників.

Якість і вигідні цінові пропозиції сервісу були відзначені і користувачами сайту. За даними «Відгуки клієнтів» Google, обслуговуванням задоволені 93% користувачів. Жителі України серед переваг виділяють оперативність клієнтської підтримки, зручність і простоту інтерфейсу,а також вигідні ціни на авіаквитки. На це вказують і відгуки на Trustpilot:середній оцінка сайту становить 4,8 з 5, при 154 відгуках. Звичайно, чимало зних по запрошенню, проте можна з повною впевненістю сказати, що співробітники E-Bilet дійсно працюють над якістю своїх послуг і дорожать репутацією.