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На біржі в Україні почали торгувати акціями Facebook, Microsoft і Tesla

Акції допустили до обігу з 15 квітня.

На біржі в Україні почали торгувати акціями Facebook, Microsoft і Tesla
Фото: Макс Левин

На українській фондовій біржі ПФТС з 15 квітня допущено до обігу акції американських технологічних компаній Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix та Facebook, повідомила пресслужба біржі.

За результатами 15 квітня котирування акцій згаданих компаній були такими:

  • Microsoft Corporation (MSFT): 7 509 грн;
  • Advanced Micro Devices Inc (AMD): 2 302 грн;
  • Visa Inc. (V): 6470 грн;
  • Tesla Inc. (TSLA): 21 556 грн;
  • Netflix Inc. (NFLX): 15 822 грн;
  • Facebook Inc. (FB): 8 852 грн.

Зазначається, що 6 техкомпаній доповнили перелік ще 8 іноземних емітентів: Apple Inc, BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK), BLACKROCK FUND ADVISORS, Equity Residential, Ferrexpo PLC, MHP SE, STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY та U.S. Department of the Treasury.

Нагадаємо, що уряд сподівається на створення повноцінного фондового ринку в Україні протягом трьох років.

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