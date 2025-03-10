Акції американських компаній продовжують дешевшати. Найбільше втратила Tesla Ілона Маска

Індекс Vix, відомий як вимірювач страху Уолл-стріт, піднявся до найвищого рівня з середини грудня.

Американський фондовий ринок падає через посилення занепокоєння щодо економічних наслідків запровадження мит з боку США. У понеділок, 10 березня, Уолл-стріт продемонстрував найгірший результат у 2025 році.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зокрема, Індекс Dow знизився майже на 900 пунктів, S&P 500 впав на 2,7%, а технологічний Nasdaq Composite впав на 4%. Акції Tesla втратили 15,4%, з грудня минулого року компанія Ілона Маска втратила понад 50%.

Акції Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia та Meta впали від 2% до 5%.

Акції банків Morgan Stanley і Goldman Sachs впали на 6,4% і 5% відповідно.

Індекс Vix, відомий як вимірювач страху Уолл-стріт, піднявся до найвищого рівня з середини грудня.

Як зазначає Financial Times, інвестори стурбовані тим, що торговельна війна Трампа шкодить економіці США. У понеділок Goldman Sachs знизив свій прогноз зростання економіки США до 1,7% порівняно з 2,4% на початку року.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що економіка США стикається з “перехідним періодом”, зазначаючи, що його зосередженість на тарифах і скороченнях федеральних чиновників викликає ринкові потрясіння.

Відповідаючи на запитання Fox News, чи очікує він цього року рецесії, Трамп сказав: “Я ненавиджу передбачати такі речі. Є перехідний період, тому що те, що ми робимо, дуже масштабне”.