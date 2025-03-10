Рубіо: і Україні, і Росії доведеться піти на поступки

Завтра у місті Джидда мають відбутися переговори між українською та американською делегаціями .

Щоб досягти угоди про припинення вогню і Україні, і Росії доведеться піти на поступки.

Про це державний секретар США Марко Рубіо заявив перед відльотом до Саудівської Аравії, повідомляє The Times.

“Я думаю, що обидві сторони повинні прийти до розуміння того, що військового вирішення цієї ситуації немає, — сказав він. — Росіяни не можуть завоювати всю Україну, і, очевидно, Україні буде дуже важко в будь-який розумний період часу якось змусити росіян повернутися туди, де вони були в 2014 році.

Рубіо також додав, що США ще мають визначити, чим готова поступитися Росія. “Ми не знаємо, наскільки вони (Україна та Росія) насправді далекі один від одного”, — сказав він.

Нагадаємо, державний секретар США висловив сподівання, що питання припинення військової допомоги США Україні вирішать під час переговорів у Саудівській Аравії.

У Саудівській Аравії також перебуває делегація України на чолі з Володимиром Зеленським, який зустрінеться зі спадковим принцом Мухаммедом бін Салманом.

Завтра у місті Джидда мають відбутися переговори між українською та американською делегаціями уже без участі президента.

Україну на перемовинах представить голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, голова міноборони Рустем Умєров і заступник керівника ОП Павло Паліса. Делегацію США очолять держсекретар Марко Рубіо, радник з питань національної безпеки Майк Волц і спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.