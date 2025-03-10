Євростат: статус тимчасового захисту в ЄС мають 4,3 млн українців

Найбільшу кількість українців зі статусом тимчасового захисту в ЄС прийняла Німеччина.

Станом на 31 січня статус тимчасового захисту в ЄС мають 4,3 млн українців, які втекли з України внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє Євростат.

Найбільшу кількість українців зі статусом тимчасового захисту в ЄС прийняли:

Німеччина (1 170 250 осіб; 27,3% від загальної кількості ЄС)

Польща (993 015; 23,2%)

Чехія (394 985; 9,2%).

Зазначається, що порівняно з кінцем грудня минулого року загальна кількість осіб під тимчасовим захистом в ЄС зросла на 25 530 (+0,6%).

Найбільше абсолютне зростання кількості українців під тимчасовим захистом спостерігалося в Німеччині (+8 800; +0,8%), Чехії (+6 360; +1,6%) та Іспанії (+3 050; +1,3%). Водночас кількість людей під тимчасовим захистом зменшилася в Данії (-2 245; -6,1%), Франції (-660; -1,1%), Австрії (-420; -0,5%) та Литві (-155; -0,3%).

Станом на 31 січня громадяни України становили понад 98,4% бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС, при цьому дорослі жінки становили 44,8% з них, діти 31,8%, а дорослі чоловіки 23,4%.

25 червня 2024 року Європейська Рада прийняла рішення про продовження тимчасового захисту для цих людей з 4 березня 2025 року до 4 березня 2026 року.