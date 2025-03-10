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Минулого тижня прикордонники знищили 2 танки та 13 артустановок росіян

Також за цей час прикордонники вразили 20 складів БК та ПММ окупантів

Минулого тижня прикордонники знищили 2 танки та 13 артустановок росіян
Український прикордонник за роботою
Фото: Скріншот з відео

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) протягом минулого тижня знищили 2 танки та 2 ТОС-1А “Солнцепьок” російської окупаційної армії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 3 по 9 березня українські прикордонники знищили:

  • ТОС-1А “Солнцепьок” - 2

  • танки – 2 

  • гармати – 9

  • артилерійські установки - 13

  • броньована техніка – 7

  • автомобільна та спецтехніка – 163

  • БпЛА типу Shahed 136/131 – 107

  • склади БК та ПММ – 20

  • комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 86

  • позиції та укриття ворога – 457

  • БпЛА тактичного рівня – 161

  • маломірні плавзасоби та мости - 7

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

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