Минулого тижня прикордонники знищили 2 танки та 13 артустановок росіян

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) протягом минулого тижня знищили 2 танки та 2 ТОС-1А “Солнцепьок” російської окупаційної армії.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 3 по 9 березня українські прикордонники знищили:
-
ТОС-1А “Солнцепьок” - 2
-
танки – 2
-
гармати – 9
-
артилерійські установки - 13
-
броньована техніка – 7
-
автомобільна та спецтехніка – 163
-
БпЛА типу Shahed 136/131 – 107
-
склади БК та ПММ – 20
-
комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 86
-
позиції та укриття ворога – 457
-
БпЛА тактичного рівня – 161
-
маломірні плавзасоби та мости - 7