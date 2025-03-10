Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
"Довбуш", петриківський розпис та "Колекції" Іздрика: визначено лауреатів Шевченківської премії-2025
"Довбуш", петриківський розпис та "Колекції" Іздрика: визначено лауреатів Шевченківської премії-2025
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
​США шантажують Україну
​США шантажують Україну
CNN: США надали Україні $69 млрд військової допомоги. Це значно відрізняється від заяв Трампа
CNN: США надали Україні $69 млрд військової допомоги. Це значно відрізняється від заяв Трампа
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
ГоловнаСвіт

ЗМІ: Данія готова направити миротворчі війська в Україну

Водночас конкретних планів відправлення військ в Україну поки що немає.

ЗМІ: Данія готова направити миротворчі війська в Україну
Прапор Данії
Фото: radatv

Уряд і парламент Данії досягли консенсусу щодо можливого направлення своїх військ в Україну для забезпечення майбутнього мирного врегулювання.

Про це пише DR з посиланням на заяву міністрів закордонних справ та оборони Данії Ларса Льокке Расмуссена і Троельса Поульсена.

Міністри зустрілись із членами комітету з питань зовнішньої політики парламенту, де роз'яснили позицію уряду стосовно відправлення військ в Україну та отримали підтримку від широкого кола парламентських партій.

"Важливо, щоб ми в Європі посилали правильні сигнали як Путіну, так і Вашингтону. Це те, що ми робимо сьогодні, кажучи: "Якщо дійде до того, що припинення вогню або мирна угода вимагатимуть європейської присутності, Данія в принципі готова це зробити", – сказав глава данського МЗС Расмуссен.

За словами Поульсена, конкретних планів відправлення військ в Україну поки що немає. "Ми не ухвалили рішення взяти на себе конкретні зобов'язання. Це буде залежати від того, як розвиватимуться події. Тому це є проявом належної обачності", – пояснив він.

  • За словами українського президента, вісім країн дивляться "з позитивом" на ідею розміщення в Україні іноземного миротоворчого контингенту. Це нордично-балтійські країни.
  • Раніше він казав, що Україна підтримує відправку іноземних військ в якості миротворців. На Мюнхенській безпековій конференції він зазначив, що план із кількістю миротворців та місцями, де вони можуть бути розміщені, вже є. Йтися може про кількість до 220 000 осіб. Україна готова, щоб миротворці були лише з числа її громадян, але їх треба озброїти озброєнням НАТО, а також їх треба забезпечувати. Сама вона цього зробити не зможе.
  • 17 лютого британський прем'єр-міністр Кір Стармер прямо сказав про підтримку ідеї надсилання до України британських військових як гарантію безпеки після досягнення мирної угоди. Трамп, говорячи про розміщення в Україні іноземних миротворців, сказав, що він не заперечує. Однак самі США відправляти свої війська не хочуть. 
  • Ще у січні президент Франції заявив, що розглядає введення своїх миротворчих контингентів в Україну. Він разом із Стармером і прем'єром Польщі Дональдом Туском обговорювали це питання з президентом Володимиром Зеленським. 
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies