ЗМІ: Данія готова направити миротворчі війська в Україну

Уряд і парламент Данії досягли консенсусу щодо можливого направлення своїх військ в Україну для забезпечення майбутнього мирного врегулювання.
Про це пише DR з посиланням на заяву міністрів закордонних справ та оборони Данії Ларса Льокке Расмуссена і Троельса Поульсена.
Міністри зустрілись із членами комітету з питань зовнішньої політики парламенту, де роз'яснили позицію уряду стосовно відправлення військ в Україну та отримали підтримку від широкого кола парламентських партій.
"Важливо, щоб ми в Європі посилали правильні сигнали як Путіну, так і Вашингтону. Це те, що ми робимо сьогодні, кажучи: "Якщо дійде до того, що припинення вогню або мирна угода вимагатимуть європейської присутності, Данія в принципі готова це зробити", – сказав глава данського МЗС Расмуссен.
За словами Поульсена, конкретних планів відправлення військ в Україну поки що немає. "Ми не ухвалили рішення взяти на себе конкретні зобов'язання. Це буде залежати від того, як розвиватимуться події. Тому це є проявом належної обачності", – пояснив він.
- За словами українського президента, вісім країн дивляться "з позитивом" на ідею розміщення в Україні іноземного миротоворчого контингенту. Це нордично-балтійські країни.
- Раніше він казав, що Україна підтримує відправку іноземних військ в якості миротворців. На Мюнхенській безпековій конференції він зазначив, що план із кількістю миротворців та місцями, де вони можуть бути розміщені, вже є. Йтися може про кількість до 220 000 осіб. Україна готова, щоб миротворці були лише з числа її громадян, але їх треба озброїти озброєнням НАТО, а також їх треба забезпечувати. Сама вона цього зробити не зможе.
- 17 лютого британський прем'єр-міністр Кір Стармер прямо сказав про підтримку ідеї надсилання до України британських військових як гарантію безпеки після досягнення мирної угоди. Трамп, говорячи про розміщення в Україні іноземних миротворців, сказав, що він не заперечує. Однак самі США відправляти свої війська не хочуть.
- Ще у січні президент Франції заявив, що розглядає введення своїх миротворчих контингентів в Україну. Він разом із Стармером і прем'єром Польщі Дональдом Туском обговорювали це питання з президентом Володимиром Зеленським.