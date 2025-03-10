ЗМІ: Данія готова направити миротворчі війська в Україну

Водночас конкретних планів відправлення військ в Україну поки що немає.

Уряд і парламент Данії досягли консенсусу щодо можливого направлення своїх військ в Україну для забезпечення майбутнього мирного врегулювання.

Про це пише DR з посиланням на заяву міністрів закордонних справ та оборони Данії Ларса Льокке Расмуссена і Троельса Поульсена.

Міністри зустрілись із членами комітету з питань зовнішньої політики парламенту, де роз'яснили позицію уряду стосовно відправлення військ в Україну та отримали підтримку від широкого кола парламентських партій.

"Важливо, щоб ми в Європі посилали правильні сигнали як Путіну, так і Вашингтону. Це те, що ми робимо сьогодні, кажучи: "Якщо дійде до того, що припинення вогню або мирна угода вимагатимуть європейської присутності, Данія в принципі готова це зробити", – сказав глава данського МЗС Расмуссен.

За словами Поульсена, конкретних планів відправлення військ в Україну поки що немає. "Ми не ухвалили рішення взяти на себе конкретні зобов'язання. Це буде залежати від того, як розвиватимуться події. Тому це є проявом належної обачності", – пояснив він.