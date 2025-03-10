Reuters: У США заперечують припинення обміну розвідданими з Україною

США покладають великі сподівання щодо прогресу у переговорах з українською стороною.

Посланник США з питань Близького Сходу Стівен Віткофф спостерігає, як президент США Дональд Трамп підписує розпорядження в Оваль

Спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що Сполучені Штати ніколи не припиняли обмін розвідданими з Україною для її оборонних потреб.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву Віткоффа в телеефірі.

"США ніколи не припиняли обмін розвідданими для оборонних цілей, потрібних українцям", — заявив Віткофф в останньому інтерв’ю Fox News.

За словами Віткоффа, поновлення обміну розвідданими буде одним із предметів обговорень на зустрічах цього тижня з українською стороною.

На запитання, чи думає він, що президент Володимир Зеленський повернеться до США для підписання угоди про корисні копалини, Віткофф сказав: "Я дуже сподіваюся. Усі ознаки дуже, дуже позитивні".

За словами Спецпредставника, американська сторона покладає великі сподівання щодо значного прогресу в переговорах з Україною цього тижня, зокрема, підписання угоди про корисні копалини.