Туск відповів на коментар Маска про "маленького чоловіка”: лідерство означає повагу до союзників, навіть слабших

Очільник польського МЗС Радослав Cікорський заявив раніше, що у разі відключення України від систем Starlink Варшава шукатиме альтернативу. Маск відповів йому: “Тихо, маленький чоловічок. Ви платите незначну частину вартості".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відповів на зверхні коментарі Ілона Маска на адресу міністра закордонних справ Радослава Сікорського через ситуацію зі Starlink.

Раніше Cікорський заявив, що у разі відключення України від систем Starlink, Польща шукатиме альтернативу. “Старлінки для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік. Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, нам доведеться шукати інших”, ‒ зазначив міністр.

Маск відповів після цього, що Варшава платить лише незначну частину вартості за системи. “Тихо, маленький чоловічок. Ви платите незначну частину вартості. І ніщо не замінить Starlink”, ‒ написав він у Twitter.

Be quiet, small man.



You pay a tiny fraction of the cost.



And there is no substitute for Starlink. — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025

Керівник польського уряду натомість нагадав американським про норми дипломатичного спілкування. “Справжнє лідерство означає повагу до партнерів і союзників. Навіть до менших і слабших. Ніколи не зарозумілість. Шановні друзі, подумайте”, ‒ заявив Туск.

True leadership means respect for partners and allies. Even for the smaller and weaker ones. Never arrogance. Dear friends, think about it. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 10, 2025

Вчора державний секретар США Марко Рубіо сказав, що Сполучені Штати ніколи не погрожували відключити Україну від супутникової мережі Starlink. На його думку, якби не Starlink, то “Україна давно б війну програла, а росіяни зараз були б на кордоні з Польщею”.

Перед цим Маск прокоментував, що фронт в Україні розвалиться, якщо він вимкне свої системи супутникового зв'язку Starlink. Мовляв, система Starlink "є кістяком української армії". Потім мільярдер додав, що ніколи цього не зробить попри те, наскільки б він не погоджувався з політикою Києва. Він наголосив, що без Starlink українські лінії зруйнувалися б, оскільки росіяни можуть глушити всі інші комунікації.