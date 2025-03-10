Після наступу повстанців M23 у ДРК з тюрем втікли тисячі в’язнів

Людей попереджають про зростання беззаконня на тлі побоювань, що тисячі засуджених-утікачів можуть спробувати помститися.

Масові втечі з в'язниці під час хаосу бойових дій у східній Демократичній Республіці Конго (ДРК), де за останні два місяці повстанці М23 захопили два найбільших міста, викликали паніку серед громадськості, пише The Guardian.

Втечі тисяч людей із чотирьох в’язниць у регіоні сталося паралельно зі швидким просуванням міліції в січні у боротьбі з конголезькою армією.

Коли під час наближення та входу бойовиків, яких підтримує Руанда, до районів східної ДРК виник хаос, охоронці у в’язницях покинули свої позиції, створюючи можливості для втечі.

Понад 4000 в'язнів втекли з в'язниці Мунценце в Гомі в ніч на 27 січня, коли M23 увійшли в місто. Пізніше з'ясувалося, що сотні ув'язнених зазнали нападу у своєму крилі, їх зґвалтували та спалили живцем.

Згодом відбулися інші втечі – у центральній в’язниці Букаву, Кабаре та Калеміє, а остання – у Калеміє 19 лютого.Ув'язнені були засуджені за злочини, включно зі зґвалтуванням, вбивством, участю у повстанських рухах, розтратою та порушенні громадського порядку. В'язні-втікачі можуть спробувати помститися своїм жертвам.

Швидке просування M23 є найбільшою ескалацією за кілька років у конфлікті, який триває десятиліття у східній частині ДРК, багатій на корисні копалини. Це призвело до загибелі близько 7000 людей і переміщення сотень тисяч, що погіршило і без того катастрофічну гуманітарну ситуацію в регіоні.

Це угруповання є одним із понад 100 збройних угруповань, які воюють проти конголезьких військ. Група каже, що функціонує для захисту інтересів меншин, зокрема тутсі від повстанських груп хуту, які втекли до ДРК після участі в геноциді 1994 року, спрямованого проти тутсі. ДРК, ООН, США та інші країни стверджують, що ополчення підтримує Руанда, яка, на думку експертів ООН, використовує групу для видобутку та експорту цінних мінералів. Руанда заперечує ці звинувачення.