Судитимуть п’ятьох працівників Божковської колонії №16, які катували засуджених

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’яти службових осіб Божковської колонії №16 у Полтавській області, які катували засуджених.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та ДБР.

Масштабну систему катування в’язнів у Божковській колонії викрили навесні минулого року. Під час росзлідування вдалось довести не лише факти знущань та побиття, але й фактичного вбивства ув’язнених, коли жорстокість катувань спричиняла смерть увʼязнених.

Слідство встановило, що жертвами злочинців були майже всі, хто вперше туди потрапляв. Новоприбулим погрожували та били до тих пір, поки не ламали їхню волю й не змушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки адміністрації установи.

З моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу. Це все знімали на відеокамеру. У разі відмови до засуджених застосовувалися тортури: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо. Клали вʼязнів на мокру поверхню та ходили по їх тілу.Зокрема задокументовано факт нанесення понад 200 ударів одному із засуджених.

Фото: Офіс генпрокурора Катування засуджених у колонії на Полтавщині

У лютому 2022 року співробітники колонії катували одного із засуджених упродовж години. Все це супроводжувалося постійним психологічним тиском.

Під час чергового катування організатор наніс ув’язненому тяжкі тілесні ушкодження, від яких він помер.

П’ять службових осіб Державної установи «Божковська виправна колонія (№16)» обвинувачуються за ч. 3 ст. 28 КК України (організована група), ч. 2 статті 127 (катування), керівник організованої групи додатково обвинувачується за частиною другою статті 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.