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Керівництво Бердянської виправної колонії судитимуть за катування в'язнів

До суду скеровано обвинувальні акти щодо колишнього керівника колонії та його першого заступника, а також сімох засуджених, які добровільно погодилися катувати інших.

Керівництво Бердянської виправної колонії судитимуть за катування в'язнів
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування щодо учасників злочинної організації, яка діяла на території держустанови "Бердянська виправна колонія (№ 77)". В колонії катували засуджених для особистого збагачення її керівництва.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Обвинувальні акти направлено до суду.

Побори та катування в установі здійснювались протягом 2016-2020 років. Керівництво запровадило цілу процедуру катування засуджених, які відбували покарання, та вимагали в них та їхніх рідних гроші. Безпосередньо катуванням займались інші засудженні.

Кожен із засуджених проходив жорстку процедуру "прийому", під час якої до них застосовувалися різні види катувань, фізичний та психологічний тиск. Надалі засуджений потрапляв до рук інших, відібраних адміністрацією засуджених, які були виконавцями протиправних дій.

У перерві між катуванням потерпілим пропонувалося зателефонувати своїм рідним і попросити скинути на окремо визначену картку кошти, суми яких варіювалися від однієї до 100 тисяч гривень, залежно від матеріального становища родичів.

Наразі до суду скеровано обвинувальні акти щодо колишнього керівника колонії та його першого заступника, а також сімох засуджених, які добровільно погодилися катувати інших.

Дії обвинувачених кваліфіковані частиною першою статті 255 (створення та керівництво злочинною організацією, участь у злочинній організації та вчинюваних нею злочинах) КК України (в редакції статті до внесення змін Законом № 671 - IX від 04.06.2020), частиною другою статті 127 (катування), частиною четвертою статті 189 (вимагання) КК України. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. 

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