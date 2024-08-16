В ООН заявили про наявність доказів катувань українців у російському полоні

Свідчення визволених українських військових підтверджують системну практику катувань у російському полоні.

Про це повідомила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль під час робочої зустрічі із секретарем Коордштабу Дмитром Усовим, пише Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Під час робочої зустрічі обговорено питання наступної тематичної доповіді Моніторингової Місії, зокрема її фокусу на поводженні з військовополоненими.

Голова Місії ООН наголосила, що доповідь матиме великий тематичний розділ, який стосуватиметься питання утримання українських полонених на території РФ і тимчасово захоплених українських територіях, а також поводження з російськими військовополоненими в Україні.

Зокрема, Белль підкреслила, що, "попри відносне покращення ставлення до полонених у деяких місцях утримання, свідчення визволених українських військових підтверджують системну практику катувань у полоні".

Вона висловила вдячність українській стороні за надання доступу представникам місії до місць тримання російських полонених і забезпечення конфіденційності спілкування.

За словами Усова, Україна відкрита до співпраці і надає усю необхідну інформацію, а також розраховує на повне та об’єктивне висвітлення ситуації з дотриманням прав військовополонених.

Учасники зустрічі також обговорили поточні проєкти Координаційного штабу, спрямовані на активізацію переговорного процесу й визволення українських громадян з російського полону.