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В ООН заявили про наявність доказів катувань українців у російському полоні

Свідчення визволених українських військових підтверджують системну практику катувань у полоні.

В ООН заявили про наявність доказів катувань українців у російському полоні
Повернення полонених
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Свідчення визволених українських військових підтверджують системну практику катувань у російському полоні.

Про це повідомила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль під час робочої зустрічі із секретарем Коордштабу Дмитром Усовим, пише Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Під час робочої зустрічі обговорено питання наступної тематичної доповіді Моніторингової Місії, зокрема її фокусу на поводженні з військовополоненими. 

Голова Місії ООН наголосила, що доповідь матиме великий тематичний розділ, який стосуватиметься питання утримання українських полонених на території РФ і тимчасово захоплених українських територіях, а також поводження з російськими військовополоненими в Україні.

Зокрема, Белль підкреслила, що, "попри відносне покращення ставлення до полонених у деяких місцях утримання, свідчення визволених українських військових підтверджують системну практику катувань у полоні".

Вона висловила вдячність українській стороні за надання доступу представникам місії до місць тримання російських полонених і забезпечення конфіденційності спілкування.

За словами Усова, Україна відкрита до співпраці і надає усю необхідну інформацію, а також розраховує на повне та об’єктивне висвітлення ситуації з дотриманням прав військовополонених.

Учасники зустрічі також обговорили поточні проєкти Координаційного штабу, спрямовані на активізацію переговорного процесу й визволення українських громадян з російського полону.

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