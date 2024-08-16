На засіданні 15 серпня Кабмін звільнив освітнього омбудсмена.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
На цій посаді перебував директор київської спеціалізованої школи №148 Сергій Горбачов.
- Напередодні він прокоментував своє звільнення.
- Горбачов повідомив, що 14 серпня сплив 5-річний термін його каденції (2019-2024). Освітнього омбудсмена призначають на 5 років без права повторного призначення.
- Як свідчать результати засідання конкурсної комісії Міністерства освіти і науки, нині на цю посаду претендують 17 кандидатів.