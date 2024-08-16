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Кабмін звільнив освітнього омбудсмена

У Горбачова завершився термін повноважень.

Кабмін звільнив освітнього омбудсмена
Сергій Горбачов
Фото: mon.gov.ua

На засіданні 15 серпня Кабмін звільнив освітнього омбудсмена.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

На цій посаді перебував директор київської спеціалізованої школи №148 Сергій Горбачов.

  • Напередодні він прокоментував своє звільнення.
  • Горбачов повідомив, що 14 серпня сплив 5-річний термін його каденції (2019-2024). Освітнього омбудсмена призначають на 5 років без права повторного призначення. 
  • Як свідчать результати засідання конкурсної комісії Міністерства освіти і науки, нині на цю посаду претендують 17 кандидатів.
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