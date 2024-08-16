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Блогеру Слобоженку оголосили підозру в ухиленні від сплати податків на понад 200 млн гривень

Він не задекларував дохід у мільярд гривень. 

Блогеру Слобоженку оголосили підозру в ухиленні від сплати податків на понад 200 млн гривень
Олександр Слобоженко
Фото: ТСН

Київському блогеру оголосили підозру в ухиленні від сплати понад 200 млн грн податків. Офіс генпрокурора не назвав імені, але можна зрозуміти, що йдеться про Олександра Слобоженка, який нещодавно став фігурантом розслідування УП.

За даними слідства, з січня 2020 по серпень 2023 він набув необґрунтовані доходи – активи в криптовалюті, які за курсом на той момент були еквівалентом понад мільярда гривень. Ці кошти він отримав від незареєстрованої законно компанії, що надає послуги з так званого арбітражу Інтернет-трафіку. 

"З метою приховування сум фактично отриманих доходів підозрюваний переводив кошти у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та його довірених осіб. В подальшому кошти обготівковували та отримували в пунктах обміну валют на території м. Києва та в інших містах", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Ці активи блогери не декларував і не платив з них податки. 

Загальна сума ухилення від оподаткування – 213 млн гривень. 

"Частину з цих коштів він легалізував – придбав елітні об'єкти нерухомості та автомобілі преміум класу. З метою приховування придбаного майна блогер оформлював право власності на своїх близьких родичів та наближених до нього осіб", – додали в Офісі генпрокурора. 

  • Навесні УП опублікувала розслідування про виїзд Слобоженка за кордон на відпочинок під час дії воєнного стану. Підставою для виїзду була його непридатність до військової служби. 
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