CNN: Росія перекинула на оборону Курська декілька тисяч окупантів з території України

Також, за даними анонімних американських посадовців, вона відправила війська з двох військових округів.

Росія для оборони на Курському напрямку перекинула з окупованої території України декілька тисяч військових. Про це CNN на умовах анонімності розповіли два американські посадовці.

За їхніми даними, в Курську область перемістили декілька формувань розміром з бригаду – щонайменше по тисячі військових. Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі у коментарі журналістам сказав, що передислокація військ є очевидною.

"Нам очевидно, що Путін та російські військові перенаправляють деякі ресурси, деякі підрозділи, до Курської області, щоб протистояти тому, що роблять українці", – сказав він.

Один з анонімних співрозмовників повідомив, що також Росія надіслала на підсилення в Курську область особовий склад Ленінградського військового округу та з Калінінграда.