CNN: Росія перекинула на оборону Курська декілька тисяч окупантів з території України

Росія для оборони на Курському напрямку перекинула з окупованої території України декілька тисяч військових. Про це CNN на умовах анонімності розповіли два американські посадовці.
За їхніми даними, в Курську область перемістили декілька формувань розміром з бригаду – щонайменше по тисячі військових. Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі у коментарі журналістам сказав, що передислокація військ є очевидною.
"Нам очевидно, що Путін та російські військові перенаправляють деякі ресурси, деякі підрозділи, до Курської області, щоб протистояти тому, що роблять українці", – сказав він.
Один з анонімних співрозмовників повідомив, що також Росія надіслала на підсилення в Курську область особовий склад Ленінградського військового округу та з Калінінграда.
- Днями речник 110-ої бригади, яка боронить Україну в Донецькій області, сказав, що на тлі курської операції ситуація в них не покращилася. Навіть навпаки – боєприпасів стало менше.
- Речник Таврійського напрямку також говорив, що про вагоме зменшення особового складу росіян в південних областях говорити не доводиться. Ворог, до того ж, активізувався в Херсонській області.