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CNN: Росія перекинула на оборону Курська декілька тисяч окупантів з території України

Також, за даними анонімних американських посадовців, вона відправила війська з двох військових округів. 

CNN: Росія перекинула на оборону Курська декілька тисяч окупантів з території України
Фото: EPA/UPG

Росія для оборони на Курському напрямку перекинула з окупованої території України декілька тисяч військових. Про це CNN на умовах анонімності розповіли два американські посадовці. 

За їхніми даними, в Курську область перемістили декілька формувань розміром з бригаду – щонайменше по тисячі військових. Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі у коментарі журналістам сказав, що передислокація військ є очевидною.

"Нам очевидно, що Путін та російські військові перенаправляють деякі ресурси, деякі підрозділи, до Курської області, щоб протистояти тому, що роблять українці", – сказав він. 

Один з анонімних співрозмовників повідомив, що також Росія надіслала на підсилення в Курську область особовий склад Ленінградського військового округу та з Калінінграда. 

  • Днями речник 110-ої бригади, яка боронить Україну в Донецькій області, сказав, що на тлі курської операції ситуація в них не покращилася. Навіть навпаки – боєприпасів стало менше.
  • Речник Таврійського напрямку також говорив, що про вагоме зменшення особового складу росіян в південних областях говорити не доводиться. Ворог, до того ж, активізувався в Херсонській області. 
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