Благодійники збирають кошти й речі для малозабезпечених сумчан, що потерпають від обстрілів

Понад 300 мешканців Юнаківської територіальної громади Сумської області, що належать до малозахищених верств населення, зокрема люди з інвалідністю, похилого віку, серед яких учасники Другої світової, багатодітні сім’ї, сироти тощо, проживають у прифронтовій зоні та потерпають від ворожих обстрілів, потребують допомоги. Про це повідомляє благодійний фонд "Вогонь запеклих не пече", що відкриває збір для поліпшення побутових умов Юнаківської громади.

"Про проблеми цієї громади ми дізналися, коли вчергове доправляли різноманітну допомогу військовослужбовцям ЗСУ, що перебувають на Сумщині в зоні активних бойових дій, і не змогли залишитися осторонь, - розповіла директорка Благодійного фонду “ВЗНП” Олена Мілош. - Тому максимально швидко закінчили кілька попередніх гуманітарних проєктів і переключилися на юнаківців. Сумський напрямок, яким ми опікуємося вже понад півроку, нині найбільше потребує турнікетів, комплектів реанімаційних засобів, тонометрів, медичних нош, медикаментів. В пригоді також стануть гігієнічні засоби, побутова хімію, підгузки для дорослих, одяг та взуття (переважно для людей похилого віку)".

“Для того, щоб це закупити, необхідно зібрати 150 тисяч гривень. Разом з тим, речі зі списку можна надсилати на Фонд через відділення “Нової пошти”. Долучитися може кожен. Переконана, що разом ми досить швидко зберемо все необхідне”, - додала вона.

Ціль: 150 000 гривень

Рахунок отримувача – UA193052990000026001035022260

Валюта рахунку – UAH

РНОКПП отримувача – 45300137

Призначення платежу – благодійний внесок

Дані для відправки речей:

• м. Київ, відділення “Нової пошти”№ 356

• отримувач: Мілош Олена Валеріївна

• тел.: 0677010947

Долучайтесь до збору!