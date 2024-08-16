Уночі Росія вдарила дронами невстановленого типу

Ворог запустив три ракети, три "шахеди" і два невідомі дрони.

Уночі Росія вдарила по українцях трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", трьома ударними БпЛА типу Shahed та 2-ма безпілотниками невстановленого типу із Курської області.

Захисники збили п'ять дронів. Про це повідомив у Telegram командувач Повітряних сил Микола Олещук

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях", – йдеться у повідомленні.

Фото: Микола Олещук у Telegram