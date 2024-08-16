Майже 250 різних російських дронів атакували населені пункти Запоріжжя

Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

111 артобстрілів завдано по території Степногірська, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки, Омельника, Преображенки та Червоної Криниці.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, війська РФ здійснили 2 авіаційні удари по Гуляйполю.

Всього російські війська 362 рази били по області.

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