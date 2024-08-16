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Майже 250 різних російських дронів атакували населені пункти Запоріжжя

Всього російські війська 362 рази били по області. 

Майже 250 різних російських дронів атакували населені пункти Запоріжжя
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти 362 рази били по 13 населених пунктах Запорізької області.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, війська РФ здійснили 2 авіаційні удари по Гуляйполю.

244 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку,  Малинівку та Полтавку.

5 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку та Роботине. 

111 артобстрілів завдано по території Степногірська,  Гуляйполя, Оріхова,  Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки, Омельника, Преображенки та Червоної Криниці.

Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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