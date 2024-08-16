"Укрпошта" готова відкритися у Суджі Курської області - але є умови

Генеральний директор підприємства "Укрпошта" Ігор Смілянський заявив, що оператор готовий розпочати роботу у населеному пункті Суджа Курської області за певних умов.

Як пише "Інтерфакт-Україна", у компанії потребують вказівки штабу з роботи на звільнених території при Кабінеті Міністрів. Рішення має затвердити або Кабмін, або український парламент. Також гостро стоять питання безпеки співробітників та фінансування діяльності.

За словами пана Смілянського, в "Укрпошті" розуміють, що не можуть отримати 100% гарантій безпеки навіть на території України, тому йдеться лише про прийнятний рівень ризику. А щодо грошей, то джерелом оплати пенсій та гуманітарної чи соціальної допомоги на Курщині в компанії бачать заморожені кошти РФ.

Посилки бійцям Збройних Сил, можливо, доведеться доставляти за допомогою пересувних відділень, для яких є ідея обладнати автомобілі "Козак".