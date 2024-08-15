Окупаційна влада зобов'язала маріупольців зібрати та направити гуманітарну допомогу в Курську область, - Андрющенко

При цьому в Маріуполі роздача безкоштовної їжі досі створює шалені черги.

За вказівкою ватажка донецьких терористів Дениса Пушиліна всі райони Маріуполя зобов’язані зібрати та направити гуманітарну допомогу в Курську область Росії.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“В місті, де досі до 15 тисяч не мають власного місця проживання, де роздача безкоштовної їжі досі створює шалені черги - люди мають зібрати … щось? Щось з того, що дивом не згоріло при окупації? Що до того видали як подачку? Що мають зібрати люди Маріуполя для допомоги росіянам?” - написав Андрющенко.

Він додав, що Мангуш і Нікольське, два селища Маріупольського району, що не постраждали від боїв, теж збирають допомогу. При цьому вони раніше не передавали допомогу постраждалому Маріуполю.

Андрющенко уточнив, що організацією доставки гуманітарної допомоги у Курську область з ТОТ Донеччини займається т. зв. "міністр молодіжної політики" Кирило Макаров.