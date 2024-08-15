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Мешканців Курщини евакуюють до оздоровчих закладів тимчасово окупованого Росією Криму

До Криму прибуло вже більше 30 мешканців Курщини.

Мешканців Курщини евакуюють до оздоровчих закладів тимчасово окупованого Росією Криму
Мешканців Курщини евакуюють до оздоровчих закладів тимчасово окупованого Росією Криму
Фото: Google Maps

Мешканців Курської області Росії везуть до оздоровчих закладів у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє “Суспільне Крим” з посиланням на працівника одного з оздоровчих закладів.

"У вівторок у місті почалися розмови, що жителів Курська будуть привозити в Крим як біженців. Вчора нам сказали, що цілком ймовірно, що родини з дітьми будуть відпочивати у нас вже з наступної зміни. Під них виділять ті місця, які були вільні. Зараз це питання вирішується", - розповів мешканець півострова.

Заступник постійного представника президента України в АРК Денис Чистіков повідомив “Суспільному Крим”, що вчора з'явилася інформація, що регіональне відділення Червоного Хреста в Керчі ініціює переміщення мешканців Курщини на територію міста.

"Вони показують, що вони мають спроможності для забезпечення даних людей. Також слід відзначити, що сьогодні з'явилася інформація, що вже 35 людей приїхало і заселилося в пансіонати в м. Євпаторія", - додав Чистіков.

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Він зауважив, що такі дії є порушенням з боку Росії 4 Женевської конвенції щодо переміщення населення з території РФ на територію тимчасово окупованого Криму.

Таким чином росіяни продовжують переміщення населення, яке відбувалося з 2014 року. Тоді вони почали масово завозити та ініціювати під різними програмами переміщення людей з території РФ до Криму. 

Чистіков наголосив, що Крим діє як регіональний осередок Червоного хреста, тобто гуманітарна складова використовується в інтересах окупаційної влади, а Червоний хрест долучається до воєнного злочину. 

Чистіков підкреслив, що жителів Курської області заселяють в пансіонати і табори, і РФ приховує факт, що курортного сезону в них немає. Навіть за інформацією окупантів готельний бізнес у Криму працює на 60%, а в реальності цифра ще менша.

Також РІА "Новости Крым" повідомило, що до окупованого Криму прибула група переселенців із Курської області, 34 людини доправили в санаторій.

  • Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, яким потрібна гуманітарна допомога чи які хочуть евакуюватися в Україну.
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