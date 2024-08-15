Мешканців Курщини евакуюють до оздоровчих закладів тимчасово окупованого Росією Криму

До Криму прибуло вже більше 30 мешканців Курщини.

Мешканців Курської області Росії везуть до оздоровчих закладів у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє “Суспільне Крим” з посиланням на працівника одного з оздоровчих закладів.

"У вівторок у місті почалися розмови, що жителів Курська будуть привозити в Крим як біженців. Вчора нам сказали, що цілком ймовірно, що родини з дітьми будуть відпочивати у нас вже з наступної зміни. Під них виділять ті місця, які були вільні. Зараз це питання вирішується", - розповів мешканець півострова.

Заступник постійного представника президента України в АРК Денис Чистіков повідомив “Суспільному Крим”, що вчора з'явилася інформація, що регіональне відділення Червоного Хреста в Керчі ініціює переміщення мешканців Курщини на територію міста.

"Вони показують, що вони мають спроможності для забезпечення даних людей. Також слід відзначити, що сьогодні з'явилася інформація, що вже 35 людей приїхало і заселилося в пансіонати в м. Євпаторія", - додав Чистіков.

Він зауважив, що такі дії є порушенням з боку Росії 4 Женевської конвенції щодо переміщення населення з території РФ на територію тимчасово окупованого Криму.

Таким чином росіяни продовжують переміщення населення, яке відбувалося з 2014 року. Тоді вони почали масово завозити та ініціювати під різними програмами переміщення людей з території РФ до Криму.

Чистіков наголосив, що Крим діє як регіональний осередок Червоного хреста, тобто гуманітарна складова використовується в інтересах окупаційної влади, а Червоний хрест долучається до воєнного злочину.

Чистіков підкреслив, що жителів Курської області заселяють в пансіонати і табори, і РФ приховує факт, що курортного сезону в них немає. Навіть за інформацією окупантів готельний бізнес у Криму працює на 60%, а в реальності цифра ще менша.

Також РІА "Новости Крым" повідомило, що до окупованого Криму прибула група переселенців із Курської області, 34 людини доправили в санаторій.