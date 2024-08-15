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Через атаку російського дрона загинув житель Херсонщини

Трагедія стала в населеному пункті Козацьке.

Через атаку російського дрона загинув житель Херсонщини
свічі

15 серпня російські окупанти вбили жителя Херсонщини.

Як повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, трагедія сталася у населеному пункті Козацьке.

"Сьогодні близько 16:00 окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на 60-річного чоловіка. Він дістав смертельні поранення", - розповів Прокудін.

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