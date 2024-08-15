Через атаку російського дрона загинув житель Херсонщини

15 серпня російські окупанти вбили жителя Херсонщини.
Як повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, трагедія сталася у населеному пункті Козацьке.
"Сьогодні близько 16:00 окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на 60-річного чоловіка. Він дістав смертельні поранення", - розповів Прокудін.
- Нині близько 16.30 російські війська атакували Токарівку у Херсонській області. Загинула жінка.
- За 14 серпня у регіоні Росія вбила одну людину, ще 13 поранила. Серед них – дитина.