Через атаку російського дрона загинув житель Херсонщини

15 серпня російські окупанти вбили жителя Херсонщини.

Як повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, трагедія сталася у населеному пункті Козацьке.

"Сьогодні близько 16:00 окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на 60-річного чоловіка. Він дістав смертельні поранення", - розповів Прокудін.