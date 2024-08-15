Британія дозволила Україні використовувати надану зброю на території РФ, крім ракет Storm Shadow

Британська сторона наголосила, що надану зброю Україна має використовувати "відповідно до міжнародного права".

Британська зброя може бути використана українськими військами в операціях на території Росії, передає Reuters із посиланням на Міноборони Британії.

При цьому Сполучене Королівство заборонило використовувати в РФ ракети великої дальності Storm Shadow.

Раніше уряд Британії не коментував використання наданої Києву зброї по території РФ. Тепер представник міністерства заявив, що Україна має "право на самооборону від незаконних атак Росії" і "це не виключає можливості проведення операцій на території Росії".

Також британська сторона наголосила, що надану зброю Україна має використовувати "відповідно до міжнародного права".