Сьогодні, 15 серпня, близько 12:30 Росія атакувала с. Золочів Богодухівського району, що на Харківщині. За попередніми даними, окупанти застосували чотири керовані авіабомби.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, три жінки та двоє чоловіків зазнали гострої реакції на стрес. 12-річний хлопець отримав поранення, потерпілого доставлено до лікарні.

Пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків, господарчі приміщення, музичну школу, дитячий садок, чотири автомобілі тощо.

"За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Фото: Харківська облпрокуратура Обстріл Золочева

Фото: Харківська облпрокуратура Обстріл Золочева

Фото: Харківська облпрокуратура Обстріл Золочева

За минулу добу на Харківщині унаслідок російських обстрілів загинули 2 людини і 4 отримали поранення.