ГоловнаСуспільствоВійна

Шестеро осіб, в тому числі і дитина, постраждали через обстріл Золочева на Харківщині

Пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків, господарчі приміщення, музичну школу, дитячий садок, чотири автомобілі.

Шестеро осіб, в тому числі і дитина, постраждали через обстріл Золочева на Харківщині
Обстріл Золочева
Фото: Харківська облпрокуратура

Сьогодні, 15 серпня, близько 12:30 Росія атакувала с. Золочів Богодухівського району, що на Харківщині. За попередніми даними, окупанти застосували чотири керовані авіабомби. 

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, три жінки та двоє чоловіків зазнали гострої реакції на стрес. 12-річний хлопець отримав поранення, потерпілого доставлено до лікарні.

Пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків, господарчі приміщення, музичну школу, дитячий садок, чотири автомобілі тощо.

"За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні. 

Обстріл Золочева
Фото: Харківська облпрокуратура
Обстріл Золочева

Обстріл Золочева
Фото: Харківська облпрокуратура
Обстріл Золочева

Обстріл Золочева
Фото: Харківська облпрокуратура
Обстріл Золочева

За минулу добу на Харківщині унаслідок російських обстрілів загинули 2 людини і 4 отримали поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies