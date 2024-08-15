Американку російського походження засудили у РФ до 12 років колонії через $50 для України

Американку російського походження засудили у РФ до 12 років позбавлення волі у колонії загального режиму за пожертву на суму трохи більше 50 доларів для підтримки України.

Про це повідомляють медіа РФ.

Російський суд сьогодні засудив 33-річну Ксенію Кареліну за обвинуваченням у державній зраді.

Згідно з вироком, їй також призначено штраф у розмірі 300 тис. рублів та подальше обмеження волі на півтора роки.

Вирок набуде чинності через 15 діб, якщо не буде оскаржений сторонами.

У Генпрокуратурі РФ заявили, що в суді було встановлено, що “з лютого 2022 року Кареліна надавала фінансову допомогу представникам ЗСУ у діяльності, спрямованій проти безпеки Російської Федерації”.

Жінка переказувала українсько-американській організації кошти, які спрямовувалися на придбання ЗСУ екіпірування, засобів ураження та боєприпасів, предметів тактичної медицини. Її затримали в Єкатеринбурзі.