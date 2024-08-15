Росіянки просять Путіна обміняти їхніх солдатів-строковиків. Інформацію про них вони дізнаються з соцмереж, а не від командирів

Матері російських строковиків, які потрапили в полон, звернулися до Володимира Путіна з проханням обміняти їх. Інформацію про своїх синів вони дізналися з соцмереж, а не від командирів. Міноборони та військові частини ігнорували їхні звернення, пише російськомовне бюро "Радіо Свободи".

У зверненні до Путіна йдеться, що строковики "опинилися на передовій лінії, де були змушені відбивати атаки ЗСУ, а частина потрапила в полон". За три дні ця петиція набрала трохи менше 1000 підписів.

Авторкою звернення є Євгенія Ізмайлова, яка під час розшуку сина-строковика познайомилася приблизно з десятьма матерями інших полонених. Син Ізмайлової, за її словами, був у Курській області, і перестав там виходити на зв'язок. Їй сказали колеги її сина, що він потрапив у полон. Але у військовій частині стверджували, що він "на навчаннях десь далеко від Курська".

Батьки іншого строковика дізналися про його потрапляння в полон завдяки відео українського проєкту "Хочу жить", в рамках якого росіяни можуть безпечно здатися з гарантією збереження життя. На запит його родини в міноборони Росії теж нічого не відповіли, як і в військовій частині.

При цьому родичі строковиків вважають, що російська влада продовжує перекидати їх у Курську область. На родичів чинять тиск навіть за пости в соцмережах із повідомленням про зникнення військового – одній з матерів прокуратура сказала, що вона щось порушила. Раніше російська влада обіцяла не задіювати строковиків у війні.