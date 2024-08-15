В результаті обстрілу FPV-дрона у транспортний засіб загинули чоловік та жінка, медики з медичного батальйону «Госпітальєри».

На Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів загинули 2 людини і 4 отримали поранення, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

15 серпня 07:46 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок ворожого обстрілу горів приватний будинок.

15 серпня 05:00 Куп'янський р-н, с. Осиново. Внаслідок обстрілу зруйновано обʼєкт логістичної інфраструктури.

22:20 Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ, смт Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горів 9-поверховий житловий будинок. 22:20 Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ, смт Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горів автомобіль.

17:45 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, с. Відродженівське. Внаслідок артобстрілу горів приватний будинок та 2 господарчі споруди.

10:45 Куп'янський р-н., м. Куп'янськ. Внаслідок влучання дрона в легковий автомобіль, постраждав цивільний 64-річний чоловік.

10:00 Чугуївський р-н., Вовчанська громада, смт Білий Колодязь. В результаті обстрілу FPV-дрона у транспортний засіб загинули чоловік та жінка, медики з медичного батальйону «Госпітальєри». Також поранено трьох цивільних, які їхали в іншій автівці.

09:30 Куп'янський р-н., Курилівська ТГ, с. Кругляківка. Горіли дві господарчі споруди.

09:00 Чугуївський р-н., Вовчанська ТГ, смт Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки.

На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ та Сотницький Козачок. На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки та Берестового.

Зазначимо, вночі сили ППО збили 29 російських "шахедів". Ворог завдав удару 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 29-ма ударними БпЛА типу "Shahed".