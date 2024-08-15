Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 2417 осіб, у тому числі 217 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів загинули 2 людини, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

“За 14 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Зорі і Максимільянівці”, – написав посадовець.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 15 серпня.

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено 2 будинки.

Покровський район. У Максимільянівці Мар'їнської громади загинула людина. Курахове двічі потрапило під обстріли. Під вогнем — околиці Мирноградської і Добропільської громад. Під постійними обстрілами Гродівка та околиці громади.

Краматорський район. У Лиманській громаді зруйновано 4 будинки в Торському, пошкоджено 2 будинки у Брусівці; у Зарічному 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено. У Костянтинівській громаді пошкоджено 17 будинків у Миколаївці, трактор і автівку в Віролюбівці. У Зорі Іллінівської громади 1 людина загинула, пошкоджено 3 об'єкти.

Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок.

Зазначимо, вночі сили ППО збили 29 російських "шахедів". Ворог завдав удару 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 29-ма ударними БпЛА типу "Shahed".