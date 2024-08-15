Геращенко: лідери парламентських груп домовились наступного тижня ухвалити заборону УПЦ (МП)

Народний депутат, співголова фракції “Європейська Солідарність” у Верховній Раді Ірина Геращенко заявила, що лідери парламентських груп домовились наступного тижня ухвалити заборону УПЦ (МП) (законопроєкт 8371).

“Наступний пленарний тиждень розпочнеться з законопроєкту про заборону московської фбсшної філії в рясах. Таку домовленість вдалося досягти лідерам парламентських груп. Європейська Солідарність на цьому наполягала і дякуємо всім колегам, які це підтримують”, – написала вона.