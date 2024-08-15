Геращенко: лідери парламентських груп домовились наступного тижня ухвалити заборону УПЦ (МП)

Народний депутат, співголова фракції “Європейська Солідарність” у Верховній Раді Ірина Геращенко заявила, що лідери парламентських груп домовились наступного тижня ухвалити заборону УПЦ (МП) (законопроєкт 8371).
“Наступний пленарний тиждень розпочнеться з законопроєкту про заборону московської фбсшної філії в рясах. Таку домовленість вдалося досягти лідерам парламентських груп. Європейська Солідарність на цьому наполягала і дякуємо всім колегам, які це підтримують”, – написала вона.
- Минулого тижня президент Володимир Зеленский заявив про підготовку рішення, яке “зміцнить нашу українську духовну незалежність”. Ймовірно, він мав на увазі заборону діяльності УПЦ (МП).
- 19 жовтня 2023 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №8371 щодо неприпустимості діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих з Російською православною церквою.
- 23 липня 2024 року група народних депутатів заблокувала трибуну ади на пленарному засіданні, вимагаючи внесення до порядку денного й розгляду в другому читанні цього законопроєкту. Вимогу народних депутатів задоволено не було, а в засіданні оголошено перерву. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Кадри, церква, податки. На паузі до осені".