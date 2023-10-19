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Рада проголосувала за заборону УПЦ МП у першому читанні

“За” - 267 нардепів.

Рада проголосувала за заборону УПЦ МП у першому читанні
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/УПЦ

Сьогодні, 19 жовтня, Верховна Рада проголосувала за заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, у першому читанні. Зокрема, це стосується УПЦ МП. 

“За” законопроект №8371 проголосували 267 нардепів. 

За інформацією нардепів, далі будуть додаватися правки. Коли саме буде голосування у другому читанні - поки невідомо.

Фото: Андрій Осадчук

Фото: Андрій Осадчук

Раніше LB.ua стало відомо з власних джерел, що Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні. Необхідна кількість голосів для ухвалення законопроєкту є.

Нагадаємо, 1 грудня 2022 року Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії. Відповідний законопроєкт Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради 19 січня 2023 року, передбачалося, що депутати винесуть його на розгляд у травні. Однак 23 вересня спікер Руслан Стефанчук заявив, що голосів за заборону УПЦ МП немає – “йде внутрішня дискусія”. 

У чому саме полягала “внутрішня дискусія” і хто з нардепів проти – читайте у матеріалі Соні Кошкіної “Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти”.

У серпні депутати почали збір підписів під зверненням до спікера парламенту Руслана Стефанчука з вимогою винести на розгляд законопроєкти, які допоможуть заборонити діяльність Московського патріархату в Україні.

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