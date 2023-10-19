Після нічних атак росіян є руйнування в Сумах, Запоріжжі, Миколаєві та області, Покровському районі на Донеччині, - МВС

Окупанти в ніч на четвер вчинили масовану атаку різних регіонів України.

Російські окупанти в ніч на четвер вчинили масовану атаку різних регіонів України. В результаті пошкоджено багато будівель. Жертв і постраждалих, за попередніми даними, на щастя вдалося уникнути.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.

У Сумах унаслідок удару безпілотника виникла пожежа у двоповерховій будівлі на площі 100 кв. м. Займання ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.

У Миколаєві загорілася складська будівля. Пожежу площею 120 кв. м ліквідовано. Попередньо, жертв і постраждалих немає. Однак унаслідок удару пошкоджено вікна житлових багатоповерхівок. У Миколаївській області внаслідок ворожої атаки ліквідовано пожежу непрацюючої складської будівлі на площі 40 кв. м. Без постраждалих.

У Покровському районі Донецької області пошкоджено будівлю навчального закладу.

Уночі в Запоріжжі завершилися пошукові роботи на місці ракетного удару по житловому 5-поверховому будинку, завданого в середу. Загалом загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро постраждали.

Також цієї ночі в Запоріжжі рятувальники ліквідували пожежу на одному з підприємств на площі 100 кв. м. Там пошкоджено одну будівлю. Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі окупанти атакували Україну "Іскандерами", "Шахедами" та керованими авіаційними та зенітними ракетами. Всього було 17 повітряних цілей, ППО знищила чотири з них - одну керовану авіаційну ракету Х-59 і три ударні БпЛА "Shahed-136/131".