Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Ракету, яка поцілила у лікарню у Газі, палестинці випустили з-за лікарні, − ЦАХАЛ
Ракету, яка поцілила у лікарню у Газі, палестинці випустили з-за лікарні, − ЦАХАЛ
Росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Відомо вже про 5 загиблих (оновлено)
Росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Відомо вже про 5 загиблих (оновлено)
​Хто і як керує війною
​Хто і як керує війною
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
18 пропущених: у Курській області дрони від СБУ атакували військовий табір біля аеродрому “Халіно”, – джерела
18 пропущених: у Курській області дрони від СБУ атакували військовий табір біля аеродрому “Халіно”, – джерела
Байден в Ізраїлі. Трагедія в Аль-Ахлі. Війна розростається
Байден в Ізраїлі. Трагедія в Аль-Ахлі. Війна розростається
ГоловнаСуспільствоВійна

Після нічних атак росіян є руйнування в Сумах, Запоріжжі, Миколаєві та області, Покровському районі на Донеччині, - МВС

Окупанти в ніч на четвер вчинили масовану атаку різних регіонів України.

Після нічних атак росіян є руйнування в Сумах, Запоріжжі, Миколаєві та області, Покровському районі на Донеччині, - МВС
Ілюстративне фото
Фото: Вадим Гутцайт

Російські окупанти в ніч на четвер вчинили масовану атаку різних регіонів України. В результаті пошкоджено багато будівель. Жертв і постраждалих, за попередніми даними, на щастя вдалося уникнути.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.

У Сумах унаслідок удару безпілотника виникла пожежа у двоповерховій будівлі на площі 100 кв. м. Займання ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.

У Миколаєві загорілася складська будівля. Пожежу площею 120 кв. м ліквідовано. Попередньо, жертв і постраждалих немає. Однак унаслідок удару пошкоджено вікна житлових багатоповерхівок. У Миколаївській області внаслідок ворожої атаки ліквідовано пожежу непрацюючої складської будівлі на площі 40 кв. м. Без постраждалих.

У Покровському районі Донецької області пошкоджено будівлю навчального закладу.

Уночі в Запоріжжі завершилися пошукові роботи на місці ракетного удару по житловому 5-поверховому будинку, завданого в середу. Загалом загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро постраждали.

Також цієї ночі в Запоріжжі рятувальники ліквідували пожежу на одному з підприємств на площі 100 кв. м. Там пошкоджено одну будівлю. Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі окупанти атакували Україну "Іскандерами", "Шахедами" та керованими авіаційними та зенітними ракетами. Всього було 17 повітряних цілей, ППО знищила чотири з них - одну керовану авіаційну ракету Х-59 і три ударні БпЛА "Shahed-136/131".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies