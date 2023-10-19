Байден в Ізраїлі. Трагедія в Аль-Ахлі. Війна розростається
Байден в Ізраїлі. Трагедія в Аль-Ахлі. Війна розростається
18 пропущених: у Курській області дрони від СБУ атакували військовий табір біля аеродрому “Халіно”, – джерела
18 пропущених: у Курській області дрони від СБУ атакували військовий табір біля аеродрому “Халіно”, – джерела
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Ракету, яка поцілила у лікарню у Газі, палестинці випустили з-за лікарні, − ЦАХАЛ
Ракету, яка поцілила у лікарню у Газі, палестинці випустили з-за лікарні, − ЦАХАЛ
​Хто і як керує війною
​Хто і як керує війною
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Відомо вже про 5 загиблих (оновлено)
Росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Відомо вже про 5 загиблих (оновлено)
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили безпілотником по Сумах

На місці працюють всі екстрені служби та військова адміністрація.

Росіяни вдарили безпілотником по Сумах
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

В ніч на 19 жовтня російські окупаційні війська влучили БПЛА типу Shahed по об’єкту інфраструктури в Сумах.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Зазначається, що на місці працюють всі екстрені служби та військова адміністрація.

Підписуйтесь на наш Google News

“Жителів Сумщини просимо перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. Також просимо не знімати та не поширювати фото та відео з місця влучання”, - закликали в ОВА.

Нагадаємо, близько 5:30 ранку 8 вересня російські військові завдали ракетного удару по приватному сектору Сум. Внаслідок атаки був зруйнований приватний будинок.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies