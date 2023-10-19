Росіяни вдарили безпілотником по Сумах

На місці працюють всі екстрені служби та військова адміністрація.

В ніч на 19 жовтня російські окупаційні війська влучили БПЛА типу Shahed по об’єкту інфраструктури в Сумах.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Зазначається, що на місці працюють всі екстрені служби та військова адміністрація.

“Жителів Сумщини просимо перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. Також просимо не знімати та не поширювати фото та відео з місця влучання”, - закликали в ОВА.

Нагадаємо, близько 5:30 ранку 8 вересня російські військові завдали ракетного удару по приватному сектору Сум. Внаслідок атаки був зруйнований приватний будинок.