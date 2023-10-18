Судові пристави пропонують кримчанам підписувати контракт з російською армією, - “Атеш”

В цій схемі співпрацюють поліція, військкомати та банки.

Судові пристави пропонують списувати борги з жителів Криму за підписання контракту з ВС РФ.

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.

“Це налагоджена схема, в якій беруть участь військкомати, поліція та банк “РНКБ” (імовірно й інші)”, - йдеться у повідомленні.

Партизани додали, що згодом боржників відправляють на фронт, звідки мало шансів повернутися.

Рух “Атеш” закликає людей не вестись на таку можливість позбутися боргу, оскільки це може коштувати життя.

Як раніше повідомлялось, окупанти звинуватили у дискредитації російської армії 514 жителів Криму, 435 з них вже оштрафували за цією статтею.