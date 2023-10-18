Російські окупанти обстріляли 5 громад Сумщини

Сьогодні, 18 жовтня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Великописарівська та Шалигинська громади Сумської області.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій Сумської області, було зафіксовано 89 вибухів.

Зокрема, по Білопільській громаді росіяни били з мінометів, гранатометів, АГС, артилерії та з танку.

Великописарівську громаду загарбники обстріляли з гранатометів та артилерії, а Шалигинську - з артилерії.

Крім того, Хотінську та Краснопільські громади окупанти обстрііляли змінометів.

Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня російські війська завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Один із ударів припав на багатоповерховий будинок у центральній частині міста. Наразі відомо про 5 загиблих та 5 поранених внаслідок чергового російського злочину.