Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
​Хто і як керує війною
​Хто і як керує війною
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Ракету, яка поцілила у лікарню у Газі, палестинці випустили з-за лікарні, − ЦАХАЛ
Ракету, яка поцілила у лікарню у Газі, палестинці випустили з-за лікарні, − ЦАХАЛ
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
18 пропущених: у Курській області дрони від СБУ атакували військовий табір біля аеродрому “Халіно”, – джерела
18 пропущених: у Курській області дрони від СБУ атакували військовий табір біля аеродрому “Халіно”, – джерела
Байден в Ізраїлі. Трагедія в Аль-Ахлі. Війна розростається
Байден в Ізраїлі. Трагедія в Аль-Ахлі. Війна розростається
Росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Відомо вже про 5 загиблих (оновлено)
Росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Відомо вже про 5 загиблих (оновлено)
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти обстріляли 5 громад Сумщини

Загалом протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів області.

Російські окупанти обстріляли 5 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 18 жовтня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Великописарівська та Шалигинська громади Сумської області.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій Сумської області, було зафіксовано 89 вибухів. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Зокрема, по Білопільській громаді росіяни били з мінометів, гранатометів, АГС, артилерії та з танку.

Великописарівську громаду загарбники обстріляли з гранатометів та артилерії, а Шалигинську - з артилерії.

Крім того, Хотінську та Краснопільські громади окупанти обстрііляли змінометів.

Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня російські війська завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Один із ударів припав на багатоповерховий будинок у центральній частині міста. Наразі відомо про 5 загиблих та 5 поранених внаслідок чергового російського злочину.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies