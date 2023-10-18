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У Севастополі пролунали вибухи

В місті оголосили повітряну тривогу.

У Севастополі пролунали вибухи
Фото: Крим.Реалії

У середу ввечері в тимчасово окупованому Севастополі  було оголошено повітряну тривогу. Місцеві ЗМІ повідомляють про вибух у центрі міста. 

За даними «Крим.Реалії» вибух прогримів о 17:34, після чого за 2 хвилини запрацювали сирени повітряної тривоги. Також, ЗМІ повідомляють, що вибух пролунав у районі населеного пункту Сахарна Головка, де розташовані військові об'єкти окупантів.

Російський ставленик у Севастополі Развожаєв заявив, що флот окупантів відбиває атаку повітряних цілей поблизу Сухарної балки, що в сусідньому Нахімовському районі міста.

«Всі служби приведені у стан бойової готовності», – повідомляє Развожаєв. 

Над районом атаки зафіксували дим, інформація про пошкодження інфраструктури уточнюється.

Своєю чергою, у Міноборони РФ запевнили, що Крим був атакований двома ракетами С-200. У відомстві звинуватили в атаці Україну. Українські військові та чиновники це повідомлення поки не коментували. 

Нагадаємо, СБУ разом з Військово-морськими силами атакували носій крилатих ракет Буян та корабель Павел Державин. Атаку провели з експериментальним озброєнням – морськими безпілотниками. 

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