​Попри війну в Ізраїлі Глобальний саміт миру таки відбудеться, - Жовква

На третій зустрічі радників з національної безпеки мають узгодити час і місце проведення саміту.

Через ситуацію на Близькому Сході Глобальний саміт миру, який ініціює Україна, таки відбудеться.

Про це в етері телемарафону заявив заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква.

"Насправді нічого не відкладається і Глобальний саміт миру на порядку денному... Перед цим має відбутися чергова зустріч радників з національної безпеки, а також представників МЗС відповідних країн. Плануємо цю зустріч вже буквально найближчим часом", - сказав Жовква.

Він зазначив, що на третій зустрічі, за оцінками української сторони, зберуться понад 50 представників держав. Вони затвердять дорожні карти, які напрацювали робочі групи щодо кожного пункту миру, а також затвердять остаточні формулювання пунктів формули миру.

Саме на останній зустріч стане відомо, де і коли проведуть саміт, зазначив заступник глави ОПУ.

"Очікуємо, що саме на цій о зустрічі радників буде визначений точний час і місце проведення Глобального саміту миру... Через події, яка зараз відбуваються на Близькому Сході, цей саміт стає ще більш актуальним. Формула миру, про яку говорить зараз Україна і наші партнери, також може бути тим чи іншим чином застосована до того, щоб ці події, які зараз відбуваються в Ізраїлі і навколо, не призвели до ще більшої ескалації, не призвели до більш глобальних наслідків", - наголосив Жовква.

Нагадаємо, попередні зустрічі радників щодо проведення саміту відбувалися у Копенгагені та Джидді, повідомив Ігор Жовква.

Нині про саміт миру Президент Зеленський говорив із французьким колегою Еммануелем Макроном.